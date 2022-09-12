В чьей собственности находится фасад жилого многоквартирного дома

Является ли фасад наружной стороны многоквартирного жилого дома собственностью владельцев дома либо это часть общего объекта кондоминиума, с учетом того, что балконы на фасаде входят в жилую площадь? Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, передает Zakon.kz.

В МИИР РК ответили, что согласно закону "О жилищных отношениях" к общему имуществу кондоминиума относятся фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок под МЖД или придомовой земельный участок, элементы благоустройства и другое имущество общего пользования), кроме квартир и нежилых помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности.

Следовательно, фасад многоквартирного жилого дома является частью общего имущества объекта кондоминиума.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в общую площадь жилища входит и площадь балконов (лоджий, веранд, террас), рассчитываемых с применением понижающих коэффициентов в соответствии с нормативно-техническими актами.

Таким образом, поскольку площадь балкона включается в общую площадь жилища, сам балкон (включая его наружную часть), как одно из помещений жилища, является частью этого жилища и является собственностью собственника жилища, – заключили в ведомстве.