Утверждены правила ведения реестра многоквартирных жилых домов и их управляющих

Министерство промышленности и строительства утвердило Правила ведения реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектам управления объектом кондоминиума и реестра субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих МЖД, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, жилищная инспекция на казахском и русском языках в электронном виде ведет:

реестр многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектов управления объектом кондоминиума;

реестр субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами.

Реестры размещаются на интернет-ресурсе жилищной инспекции.

Сведения в реестрах формируются и актуализируются на основании:

обращения граждан;

по результатам государственного контроля, осуществляемого жилищной инспекцией;

в рамках государственного технического обследования функционирующих многоквартирных жилых домов;

в рамках проведения инвентаризации жилищного фонда и учета функционирующих многоквартирных жилых домов;

информации, направляемой субъектами управления объектом кондоминиума.

Ведение реестров включает в себя:

проведение мониторинга реестров на предмет актуализации его содержания;

актуализацию сведений реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектов управления объектом кондоминиума при изменений сведений представленных председателем объединения собственников имущества, всеми собственниками квартир, нежилых помещений при непосредственном совместном управлении и субъектами управления объектом кондоминиума, осуществляемую в течение 5 рабочих дней с даты письменного обращения председателя объединения собственников имущества, всех собственников квартир, нежилых помещений при непосредственном совместном управлении, и субъектов управления объектом кондоминиума;

с даты письменного обращения председателя объединения собственников имущества, всех собственников квартир, нежилых помещений при непосредственном совместном управлении, и субъектов управления объектом кондоминиума; актуализацию сведений реестра субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами, проводимую жилищной инспекцией ежегодно, на основании предоставленной информации субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами.

Приказ вводится в действие с 10 октября 2025 года.

