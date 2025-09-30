#АЭС в Казахстане
Право

Утверждены правила ведения реестра многоквартирных жилых домов и их управляющих

Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, квартиры, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 15:21 Фото: Zakon.kz
Министерство промышленности и строительства утвердило Правила ведения реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектам управления объектом кондоминиума и реестра субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих МЖД, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, жилищная инспекция на казахском и русском языках в электронном виде ведет:

  • реестр многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектов управления объектом кондоминиума;
  • реестр субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами.

Реестры размещаются на интернет-ресурсе жилищной инспекции.

Сведения в реестрах формируются и актуализируются на основании:

  • обращения граждан;
  • по результатам государственного контроля, осуществляемого жилищной инспекцией;
  • в рамках государственного технического обследования функционирующих многоквартирных жилых домов;
  • в рамках проведения инвентаризации жилищного фонда и учета функционирующих многоквартирных жилых домов;
  • информации, направляемой субъектами управления объектом кондоминиума.

Ведение реестров включает в себя:

  • проведение мониторинга реестров на предмет актуализации его содержания;
  • актуализацию сведений реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектов управления объектом кондоминиума при изменений сведений представленных председателем объединения собственников имущества, всеми собственниками квартир, нежилых помещений при непосредственном совместном управлении и субъектами управления объектом кондоминиума, осуществляемую в течение 5 рабочих дней с даты письменного обращения председателя объединения собственников имущества, всех собственников квартир, нежилых помещений при непосредственном совместном управлении, и субъектов управления объектом кондоминиума;
  • актуализацию сведений реестра субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами, проводимую жилищной инспекцией ежегодно, на основании предоставленной информации субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами. 

Приказ вводится в действие с 10 октября 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утверждена методика расчета сметы расходов на управление кондоминиумом.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
