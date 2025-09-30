Утверждены правила ведения реестра многоквартирных жилых домов и их управляющих
Министерство промышленности и строительства утвердило Правила ведения реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектам управления объектом кондоминиума и реестра субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих МЖД, сообщает Zakon.kz.
Согласно правилам, жилищная инспекция на казахском и русском языках в электронном виде ведет:
- реестр многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектов управления объектом кондоминиума;
- реестр субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами.
Реестры размещаются на интернет-ресурсе жилищной инспекции.
Сведения в реестрах формируются и актуализируются на основании:
- обращения граждан;
- по результатам государственного контроля, осуществляемого жилищной инспекцией;
- в рамках государственного технического обследования функционирующих многоквартирных жилых домов;
- в рамках проведения инвентаризации жилищного фонда и учета функционирующих многоквартирных жилых домов;
- информации, направляемой субъектами управления объектом кондоминиума.
Ведение реестров включает в себя:
- проведение мониторинга реестров на предмет актуализации его содержания;
- актуализацию сведений реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектов управления объектом кондоминиума при изменений сведений представленных председателем объединения собственников имущества, всеми собственниками квартир, нежилых помещений при непосредственном совместном управлении и субъектами управления объектом кондоминиума, осуществляемую в течение 5 рабочих дней с даты письменного обращения председателя объединения собственников имущества, всех собственников квартир, нежилых помещений при непосредственном совместном управлении, и субъектов управления объектом кондоминиума;
- актуализацию сведений реестра субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами, проводимую жилищной инспекцией ежегодно, на основании предоставленной информации субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами.
Приказ вводится в действие с 10 октября 2025 года.
