В Алматы количество заключенных браков сократилось на почти 15% за год

По данным Бюро национальной статистики, за январь – июнь 2022 года в Казахстане зарегистрировали брак 55,1 тыс. пар. Это на 15,2% меньше, чем годом ранее. В городах количество браков сократилось на 5% за год, до 42,6 тыс., в селах — сразу на 38,1%, до 12,5 тыс., сообщает Zakon.kz.

Разводов в стране было 9 тыс. за первое полугодие 2022 года. Это на 5% меньше, чем годом ранее. При этом число разводов в городах сократилось на 3,1% за год, до 7,1 тыс., в селах — на 11,8%, до 1,9 тыс.

Статистика в разрезе регионов

Больше всего пар зарегистрировали брак в Алматы: 7,1 тыс. — на 14,7% меньше, чем годом ранее. В тройку лидеров вошли Туркестанская (6 тыс., -16,9% за год) и Алматинская (5,6 тыс., -17,1%) области. Меньше всего браков зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: всего 1,5 тыс., +2,6% за год.

В то же время больше всего разводов регистрировали в Алматы (1,2 тыс.), Алматинской (1 тыс.) и Карагандинской (937) областях. Меньше всего разводов пришлось на Кызылординскую область: всего 201.

Коэффициент брачности в стране уменьшился с 6,89 до 5,77 на 1 тыс. человек. Самый высокий коэффициент был отмечен в столице: 7,99 на 1 тыс. человек. В тройке лидеров также оказались Алматы и Атырауская область.

Коэффициент разводимости уменьшился с 1 до 0,94 на 1 тыс. человек. В региональном разрезе антилидерами стали Павлодарская, Карагандинская и Акмолинская области, пишет ranking.kz.

6 cентября на площадке Региональной службы коммуникаций сотрудники РАГСов озвучили основные причины, по которым алматинцы чаще всего разводятся.

Что касается возраста разводящихся супругов, то он разный. Расходятся и молодые, и пожилые супруги, прожившие вместе много лет.

Бывают случаи, когда представители старшего поколения приходят в РАГС и говорят, что уже давно не живут вместе и хотят документально оформить это.