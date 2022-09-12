Безработные казахстанки старше 50 лет смогут участвовать в проекте "Серебряный возраст"

В Казахстане с 2023 года в проекте "Серебряный возраст" смогут участвовать безработные граждане старше 50 лет. Об этом рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Данный проект был обсужден на встрече министра Тамары Дуйсеновой с депутатами и активистами Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста женщин до 58 лет.

В Минтруда поясняют, что проект "Серебряный возраст" необходим для трудоустройства неработающих женщин предпенсионного возраста. К примеру, они могут работать в качестве индивидуальных помощников, социальных работников по уходу, консультантов по социальной работе, наставников для молодых работников.

С 2023 года в проекте могут участвовать лица старше 50 лет (сейчас только лица старше 58 лет). Период участия в этом проекте будет засчитываться в трудовой стаж, а сумма выплаты в размере 30 МРП (100 тыс. тенге в 2023 году) будет рассматриваться как доход при исчислении пенсии. Пресс-служба МТСЗН РК

​Также в публикации сказано, что для лиц, не имеющих трудового стажа до 1998 года и получающих пенсию только из накопительной пенсионной системы, введут новую, условно-накопительную пенсию. Ее будут выплачивать за счет дополнительных взносов работодателей.

При выходе на пенсию участница данного проекта будет получать не 20 тыс. тенге, как сейчас, а до 70 тыс. тенге, в зависимости от стажа участия в проекте. Пресс-служба МТСЗН РК

1 сентября Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что до 2028 года пенсионный возраст для женщин останется на уровне 61 года. По его словам, предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему.