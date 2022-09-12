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Власти Казахстана не предъявляли требований о выдворении посла Украины – МИД РК

Власти Казахстана не предъявляли требований о выдворении посла Украины Фото: Facebook/UkrEmbKz
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве высказался о том, предъявляли ли власти Казахстана требований о выдворении посла Украины Петра Врублевского, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айбек Смадияров сообщил, что посол Украины Петр Врублевский находится сейчас в отпуске.

Требований о выдворении казахстанские власти ему не предъявляли, скорее всего, он сейчас консультируется о продолжении своей дальнейшей карьеры.Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

5 сентября Айбек Смадияров сообщил, что посол Украины в Казахстане принес свои извинения за высказанные ранее слова и объяснил, что это было на "фоне повышенного эмоционального состояния".

23 августа в АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане.

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Ситуация в Украине МИД РК Смадияров Айбек Казахстан
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