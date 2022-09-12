Власти Казахстана не предъявляли требований о выдворении посла Украины – МИД РК

Фото: Facebook/UkrEmbKz

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве высказался о том, предъявляли ли власти Казахстана требований о выдворении посла Украины Петра Врублевского, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: