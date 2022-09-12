Власти Казахстана не предъявляли требований о выдворении посла Украины – МИД РК
Фото: Facebook/UkrEmbKz
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве высказался о том, предъявляли ли власти Казахстана требований о выдворении посла Украины Петра Врублевского, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Айбек Смадияров сообщил, что посол Украины Петр Врублевский находится сейчас в отпуске.
Требований о выдворении казахстанские власти ему не предъявляли, скорее всего, он сейчас консультируется о продолжении своей дальнейшей карьеры.Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров
5 сентября Айбек Смадияров сообщил, что посол Украины в Казахстане принес свои извинения за высказанные ранее слова и объяснил, что это было на "фоне повышенного эмоционального состояния".
23 августа в АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане.
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