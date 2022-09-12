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В МИД Казахстана рассказали, в чем уникальность визита Си Цзиньпина

в чем уникальность визита Си Цзиньпина в Казахстан Фото: акимат Алматы
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве прокомментировал вопрос о том, в чем уникальность визита председателя Китайской Народной Республики в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Уникальность визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в том, что Казахстан – это первая страна, которую он посещает после того, как коронавирус произошел в мире. Для Казахстана это большая честь. Мы надеемся, что визит пройдет на высоком уровне.Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Спикер подчеркнул, что в рамках визита планируется встреча лидера КНР с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

14 сентября лидер Китая Си Цзиньпин прилетит в Нур-Султан.

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МИД РК Смадияров Айбек Казахстан Китай
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