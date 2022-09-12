В МИД Казахстана рассказали, в чем уникальность визита Си Цзиньпина

Фото: акимат Алматы

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве прокомментировал вопрос о том, в чем уникальность визита председателя Китайской Народной Республики в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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