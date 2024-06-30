Си Цзиньпин посетит Казахстан с официальным визитом
Фото: fmprc.gov.cn
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Казахстан с официальным визитом на следующей неделе, сообщает Zakon.kz.
Согласно сообщению Акорды, визит состоится 2-4 июля 2024 года. Лидера Китая пригласил лично президент Касым-Жомарт Токаев.
Он примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит ШОС пройдет в столице 3-4 июля.
Также в это время Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Казахстан впервые за 7 лет.
27 июня 2024 года Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем о создании культурных центров.
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