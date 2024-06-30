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Си Цзиньпин посетит Казахстан с официальным визитом

Си Цзиньпин, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 12:00 Фото: fmprc.gov.cn
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Казахстан с официальным визитом на следующей неделе, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Акорды, визит состоится 2-4 июля 2024 года. Лидера Китая пригласил лично президент Касым-Жомарт Токаев.

Он примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит ШОС пройдет в столице 3-4 июля.

Также в это время Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Казахстан впервые за 7 лет.

27 июня 2024 года Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем о создании культурных центров.

Мухит Турсынали
Астана ШОС Китай Си Цзиньпин 2024 год Саммиты
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