Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Казахстан с официальным визитом на следующей неделе, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Акорды, визит состоится 2-4 июля 2024 года. Лидера Китая пригласил лично президент Касым-Жомарт Токаев.

Он примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Саммит ШОС пройдет в столице 3-4 июля.

Также в это время Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Казахстан впервые за 7 лет.

27 июня 2024 года Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем о создании культурных центров.