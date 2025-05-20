Провалилась дорога: акимат Алматы выступил с заявлением по микрорайону Рахат-Мадениет

Акимат Алматы проводит проверку по строительству сетей в мкр. Рахат-Мадениет. Об этом 20 мая 2025 года заявили в пресс-службе, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что инспекцию объекта строительства сетей водопровода и канализации в микрорайоне, проводимого подрядной организацией ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", провело городское Управление градостроительного контроля.

"В ходе осмотра выявлен ряд нарушений. В частности, отсутствие по ряду участков обратной засыпки, на отдельных участках засыпка проведена без послойной трамбовки и уплотнения, что привело к просадкам и провалам дорожного полотна". Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, на объекте установили отсутствие защитных ограждений, креплений и разработки откосов траншей, а также прочие отклонения от проекта.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В настоящее время инициируется внеплановая проверка для принятия административных мер сразу по нескольким статьям КоАП РК в отношении подрядной организации". Пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы проводится реконструкция трубопровода, пролегающего в контуре улиц Габдуллина, Набережной Хамита Ергалиева, Бульвара Бухар-Жырау и Байтурсынова, введенного в эксплуатацию в 1983 году. В связи с этим ожидается ограничение движения на 73 дня.