В Кокшетау многодетный отец продавал гашиш

Отец пятерых детей занимался продажей гашиша в Кокшетау. Суд вынес приговор по делу в отношении 40-летнего мужчины, сообщает Zakon.kz.

Мужчина зная, что гашиш является наркотическим средством, продал два бумажных свертка с этим веществом. Общий вес наркотика составил 9,46 г, что является крупным размером. После сделки сбытчика задержали сотрудники Управления по противодействию наркопреступности.

Следственные мероприятия и экспертизы продолжались несколько месяцев.

Наркосбытчику назначили наказание – шесть лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Суд учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность: наличие пятерых малолетних детей и чистосердечное раскаяние подсудимого.

Несмотря на ужесточение законодательства, находятся все новые способы сбычи наркотиков, отмечают полицейские.

В ВКО мамочка в декрете торговала марихуаной. В одной из квартир полицейские обнаружили приготовленные к продаже пакеты с наркотиками.