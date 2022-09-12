В Кокшетау многодетный отец продавал гашиш
Мужчина зная, что гашиш является наркотическим средством, продал два бумажных свертка с этим веществом. Общий вес наркотика составил 9,46 г, что является крупным размером. После сделки сбытчика задержали сотрудники Управления по противодействию наркопреступности.
Следственные мероприятия и экспертизы продолжались несколько месяцев.
Наркосбытчику назначили наказание – шесть лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Суд учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность: наличие пятерых малолетних детей и чистосердечное раскаяние подсудимого.
Несмотря на ужесточение законодательства, находятся все новые способы сбычи наркотиков, отмечают полицейские.
В ВКО мамочка в декрете торговала марихуаной. В одной из квартир полицейские обнаружили приготовленные к продаже пакеты с наркотиками.