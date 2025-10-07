#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
Происшествия

За приставания к школьнице осужден многодетный казахстанец

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 03:03 Фото: Zakon.kz
6 октября в суде Туркестанской области рассмотрено уголовное дело в отношении женатого мужчины и отца пятерых детей, обвиняемого по статье 124 часть 2 УК РК, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы в официальном Telegram-канале регионального суда от 7 октября, мужчина работал учителем физической культуры в одной из школ Казыгуртского района.

"20 января 2025 года он в своем автомобиле совершил развратные действия без применения насилия в отношении несовершеннолетней 2010 года рождения", – говорится в сообщении.

Об инциденте школьница рассказала родителям, которые и обратились в полицию. Саму ученицу, из-за полученной ею психологической травмы, администрация школы перевела на дистанционное обучение.

Прокурор потребовал признать подсудимого виновным и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с пожизненным запретом заниматься определенной деятельностью. Сам обвиняемый вину не признал и просил переквалифицировать дело на более легкую статью.

Тем не менее, суд приговорил мужчину к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с пожизненным запретом заниматься определенной деятельностью.

Приговор в законную силу еще не вступил.

В Кызылорде школьник напал с ножом на сверстника и тяжело его ранил.

Фото Алия Абди
Алия Абди
