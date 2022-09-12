Король Чарльз III пообещал следовать примеру Елизаветы II

Король Великобритании Чарльз III обратился к парламенту. Он заявил, что планирует следовать примеру королевы Елизаветы II, говорится в публикации за 12 сентября на официальной странице королевской семьи в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Спикер палаты общин Линдси Хойл и спикер палаты лордов Джон Макфолл прочитали текст соболезнования по поводу кончины Елизаветы II. Они обещали верно служить Чарльзу III.

Благодарю за послания с соболезнованиями Палаты лордов и Палаты общин. Они так трогательно отражают все, что королева значила для всех нас. Как сказал Шекспир, она была "образцом для всех живущих принцев", – заявил Чарльз III.

Чарльз назвал Елизавету II примером самоотверженной службы Великобритании и пообещал следовать ее примеру.

В молодом возрасте покойная королева посвятила себя служению стране и ее народу, а также сохранению бесценных принципов конституционного правления, которые являются фундаментом нашего государства, – отметил Чарльз III.

По мнению Чарльза, Елизавета II была образцом беззаветного исполнения долга, поэтому он будет строго следовать ее примеру.

После речи короля оркестр парламента исполнил гимн Великобритании "Боже, храни короля".

10 сентября Чарльз III выступил с первым обращением к нации и Содружеству после смерти матери Елизаветы II.

8 сентября королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни в замке Балморал.