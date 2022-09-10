Король Карл III впервые обратился к нации
Он назвал ее своим кумиром. И отметил, что вместе с чувством безграничной грусти он разделяет чувство благодарности — со всеми британцами, со всеми членами Содружества, куда входят другие страны, пишет The Guardian.
Королева Елизавета прожила жизнь достойно. Обещание, данное ей судьбе, было выполнено, и мы глубоко скорбим о ее кончине. Это обещание, служить всю свою жизнь, я даю сегодня вам.Король Великобритании Карл III
Также король обещал поддерживать конституционные принципы в сердце Британии.
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Карл III заявил, что рассчитывает на поддержку своей супруги Камиллы, которая получит титул королевы-консорта в знак "признания ее верной службы отечеству" и напомнил, что за 70 лет правления Великобритания стало обществом многих культур и вероисповеданий.
8 сентября королева Елизавета II скончалась на 97 году жизни в замке Балморал.
Чарльз взял имя Карл III. Его объявят королем, кроме Британии, еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.
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