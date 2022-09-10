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Король Карл III впервые обратился к нации

Впервые обратился к нации Фото: Instagram/clarencehouse
Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II Карл III выступил с первым обращением к нации и Содружеству после смерти матери, сообщает Zakon.kz.

Он назвал ее своим кумиром. И отметил, что вместе с чувством безграничной грусти он разделяет чувство благодарности — со всеми британцами, со всеми членами Содружества, куда входят другие страны, пишет The Guardian.

Королева Елизавета прожила жизнь достойно. Обещание, данное ей судьбе, было выполнено, и мы глубоко скорбим о ее кончине. Это обещание, служить всю свою жизнь, я даю сегодня вам.Король Великобритании Карл III

Также король обещал поддерживать конституционные принципы в сердце Британии.

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Карл III заявил, что рассчитывает на поддержку своей супруги Камиллы, которая получит титул королевы-консорта в знак "признания ее верной службы отечеству" и напомнил, что за 70 лет правления Великобритания стало обществом многих культур и вероисповеданий.

8 сентября королева Елизавета II скончалась на 97 году жизни в замке Балморал.

Чарльз взял имя Карл III. Его объявят королем, кроме Британии, еще 14 независимых государств – Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября.

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