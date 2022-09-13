Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

"Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк"

банк переименование Фото: CберБанк Казахстан
Председатель правления Национального управляющего холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев заявил о том, что "Сбербанк Казахстан" проведет ребрендинг и станет носить имя "Береке" (с казахского – "изобилие, достаток"), сообщает Zakon.kz.

Об этом Шарлапаев сказал в интервью журналисту Дмитрию Шишкину. По его словам, ребрендинг будет обязательно. Он добавил, что транзакция по переходу права собственности была закрыта 1 сентября.

Новый банк будет называться "Береке банк". Хорошее казахское слово – все мы его друг другу желаем. И поэтому мне кажется, что это будет отражать те ценности и то стремление, с которым банк работал до этого и, будем надеяться, будет продолжать работать дальше.Канат Шарлапаев

2 сентября 2022 года стало известно, что Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и Группа Сбербанк закрыли сделку купли-продажи всего пакета акций дочернего банка Сбера в Казахстане (ДБ "АО "Сбербанк").

Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения.Пресс-служба АО "НУХ "Байтерек"

Кроме того, председатель Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова назвала причину покупки.

Я думаю, что основная причина продажи банка в том, что 12 октября истекает генеральная лицензия, дающая возможность совершать операции со "Сбербанком". После 12 октября банк включается в так называемый список СДН. Этот список ограничивает операции, которые может осуществлять банк. В этой связи, для исключения банка из СДН, российским акционером было принято решение продать этот банк. Мадина Абылкасымова

Читайте также

Министр энергетики РК рассказал о принимаемых мерах по стабилизации рынка ГСМ

В Минфине рассказали, какие министерства не освоили бюджет

Курсы валют на 13 сентября в обменниках Казахстана

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
Астрологи назвали Топ-5 идеальных мужей по знаку зодиака
холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
Заморозки и мокрый снег: холодная осенняя погода ожидает казахстанцев
кто освобождается от налога на имущество
Кто освобождается от уплаты налога на имущество
В Алматы предлагают построить третий вокзал
Третий железнодорожный вокзал появится в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления