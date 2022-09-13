Си Цзиньпин рассказал, что обсудит с Касым-Жомартом Токаевым

14 сентября председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева прилетит в Нур-Султан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

Как следует из статьи Си Цзиньпина, размещенной на сайте газеты "Казахстанская правда", в рамках предстоящего визита председатель КНР готов с президентом Касым-Жомартом Токаевым обсудить, как в новую эпоху дальше продвигать вперед китайско-казахстанское вечное всестороннее стратегическое партнерство, расширять и оптимизировать двустороннее многоплановое взаимовыгодное сотрудничество, чтобы формировать новую парадигму развития двусторонних отношений.

Во-первых, важно неуклонно следовать курсу на добрососедство и дружбу. Высокий уровень политического взаимодоверия является залогом устойчивого и динамичного развития двусторонних отношений. В этой связи мы готовы с казахстанскими друзьями на стратегической высоте и с точки зрения долгосрочных перспектив систематически планировать двусторонние отношения с опорой на поддержание тесных контактов на высоком и высшем уровнях, активизацию обменов и сотрудничества по линии правительств, законодательных органов, партий и регионов, раскрытие потенциала таких механизмов, как регулярные встречи глав правительств, межправительственный комитет по сотрудничеству и его подкомитеты. Си Цзиньпин

Как отметил председатель КНР, чтобы упрочить политический фундамент китайско-казахстанских отношений, стороны будут и в дальнейшем оказывать друг другу решительную поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов и ключевых озабоченностей двух стран.

Во-вторых, важно продолжать наращивать взаимовыгодное сотрудничество. В следующем году исполнится ровно 10 лет инициативе совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути", выдвинутой мной в Казахстане. За этот отрезок времени инициатива "Один пояс – один путь" от теоретической разработки перешла к практической реализации. Она зарекомендовала себя как инклюзивная и открытая площадка международного сотрудничества, а также международное общественное благо, пользующееся всеобщей поддержкой мирового сообщества. Си Цзиньпин

По его словам, в постковидный период Казахстан и Китай должны дальше идти вперед в совместном строительстве "Один пояс – один путь" для упрощения инвестиционных и торговых процедур, раскрытия пропускных возможностей КПП и транзитных перевозок, культивирования новых точек роста в таких сферах, как искусственный интеллект, большие данные, цифровые финансы, электронная коммерция, зеленая энергетика.

В-третьих, важно твердо защищать нашу общую безопасность. В условиях сложной международной и региональной ситуации обеспечение солидарности и углубление сотрудничества было и остается инструментом преодоления кризиса и решения проблем безопасности. Си Цзиньпин

Он отметил, что Китай готов расширять с Казахстаном сотрудничество по линии правоохранительных органов, спецслужб и оборонных ведомств.

В-четвертых, важно всесторонне укреплять сотрудничество на международной арене. Наши страны должны быть настроены на тесное взаимодействие в рамках таких многосторонних форматов, как ООН, ШОС, СВМДА, "Китай – Центральная Азия", оперативно обмениваться мнениями по вопросам международного управления, продовольственной и энергетической безопасности, стабилизации цепочек производства и поставок, а также урегулирования региональных горячих точек, выступать против односторонних действий и блокового мышления, содействовать развитию мирового порядка и международной системы в более справедливом и рациональном направлении. Си Цзиньпин

По его данным, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, двусторонний товарооборот между Казахстаном и Китаем за прошлый год вернулся на допандемийный уровень и составил 25 млрд долларов.

Это наш общий вклад в восстановление мировой экономики. Си Цзиньпин

Накануне Акорда подтвердила визит Си Цзиньпина в Нур-Султан, а в МИД Казахстана высказались об уникальности этого визита.