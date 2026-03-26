ОДКБ опубликовала важное заявление по Ирану

Совет Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял и выступил с заявлением в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, сообщает Zakon.kz.

Так, в опубликованном документе выражена озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности в регионе, вызванной провокационными действиями внерегиональных сил, направленными на дестабилизацию обстановки вокруг Ирана.

Парламентарии заявили, что подобные действия создают серьезную угрозу международному миру и безопасности. Также в заявлении отмечена недопустимость применения силы и силовых угроз в отношении суверенных государств.

Совет ПА ОДКБ призвал все стороны проявить максимальную сдержанность и возобновить диалог для мирного урегулирования существующих разногласий. Кроме того, в документе выражена поддержка правительству и народу Ирана:

"Считаем недопустимым применение силы и призываем к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и уставом ООН".

23 марта 2026 года президент США Дональд Трамп объявлял о пятидневном перемирии с Ираном.