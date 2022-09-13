Руководство аэропорта Усть-Каменогорска оштрафовано за системные нарушения безопасности

Фото: pixabay

В августе 2022 года прошла внеплановая инспекционная проверка по авиационной безопасности деятельности АО "Аэропорт Усть-Каменогорск". В результате в работе аэропорта выявили ряд нарушений, сообщает Zakon.kz.

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