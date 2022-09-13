Руководство аэропорта Усть-Каменогорска оштрафовано за системные нарушения безопасности
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В августе 2022 года прошла внеплановая инспекционная проверка по авиационной безопасности деятельности АО "Аэропорт Усть-Каменогорск". В результате в работе аэропорта выявили ряд нарушений, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным Комитета гражданской авиации, нарушения носили системный характер.
Первый руководитель аэропорта и его заместитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 480 МРП (735 120 тенге).Пресс-служба КГА РК
Ранее в комитете рассказали о том, что казахстанские авиакомпании восьмой раз оштрафованы за лето. Их привлекли к административной ответственности на сумму 8 тыс. МРП (24 млн 504 тыс. тенге).
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