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Общество

Футболисты клуба "Атырау" пожаловались на задержку зарплаты: прокуроры выявили ряд нарушений

Футбольный клуб &quot;Атырау&quot;, задержка зарплат, футбол, игроки, футболисты, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 11:17 Фото: pexels
В результате проверки деятельности футбольного клуба "Атырау" за 2022-2024 годы прокуратура Атырауской области выявила ряд серьезных нарушений.

Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Управлении физической культуры и спорта региона. По их данным, основными проблемами стали неэффективное управление, завышенные расходы и низкие спортивные результаты.

Среди ключевых претензий к доверительному управляющему стали систематическое нарушение требований по финансовой отчетности, необоснованное завышение зарплат игроков и тренерского штаба, а также принятие финансовых решений без согласования с управлением. Кроме того, установлен факт несоблюдения условий по развитию местных спортсменов: число воспитанников из Атырауской области сокращается, тогда как доля иностранных игроков растет, что не соответствует целям бюджетного финансирования.

"По итогам проверки прокуратура вынесла предписание об устранении нарушений и привлечении ответственных лиц к ответственности. В настоящее время ведется работа по возвращению клуба в государственную собственность, а также принимаются меры для обеспечения своевременной выплаты зарплат игрокам и сотрудникам", – отметили в облспорте.

Ситуация с задержкой выплат вынудила игроков и персонал клуба обратиться к акиму Атырауской области Серику Шапкенову.

В своем видеообращении они заявили, что с начала 2025 года не получают зарплату, в то время как другие спортивные организации, финансируемые из областного бюджета, уже получили средства. По словам футболистов, глава Управления спорта Нурбол Сыдыков по неясным причинам не выделяет финансирование клубу. Это серьезно сказывается на благосостоянии сотрудников, многие из которых столкнулись с финансовыми трудностями. Ситуация остается напряженной, и игроки надеются на вмешательство местных властей для скорейшего решения проблемы.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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