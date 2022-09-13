Нацбанк обновил прогнозы по инфляции в Казахстане

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Акылжан Баймагамбетов на заседании правительства озвучил причины ускорения инфляции в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил Акылжан Баймагамбетов, по итогам текущего года, согласно обновленным прогнозам, инфляция ожидается на уровне 16-18%, что выше предыдущих оценок Нацбанка и связано с более высокой, чем ожидалось, фактической инфляцией, фискальным импульсом и ускорением устойчивых компонентов инфляции.

В среднесрочной перспективе ожидаемое снижение внешних цен, замедление инфляции в РФ будут нивелироваться фискальным стимулированием внутреннего спроса. В 2023 году инфляция прогнозируется на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году – 5,5-7,5% при базовом сценарии, – подчеркнул он.

По данным зампредседателя Нацбанка, месячная инфляция в августе составила 1,4% при 0,2% в среднем в августе за последние пять лет.

Месячная динамика инфляции все еще остается высокой, превышая среднегодовые значения. В годовом выражении инфляция достигла 16,1%. Ускорение инфляции происходит на фоне сохранения значительного инфляционного давления в условиях перестройки логистических и производственных цепочек. Дополнительным фактором роста цен выступают высокие и незаякоренные инфляционные ожидания. Акылжан Баймагамбетов

Он отметил, что наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 20,8%, тогда как непродовольственная инфляция также ускорилась до 15,5% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров.

По данным Акылжана Баймагамбетова, инфляция платных услуг достигла 10,1%. Тарифы на услуги предприятий-монополистов изменились почти во всех регионах в связи с окончанием моратория на повышение тарифов до 1 июля 2022 года.

Зампредседателя Нацбанка напомнил, что с учетом баланса рисков 5 сентября Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,5%.

5 сентября в Национальном банке Казахстана объяснили, почему Комитет по денежно-кредитной политике НБК сохранил базовую ставку на прежнем уровне.

В этот же день председатель Нацбанка Галымжан Пирматов прокомментировал вопрос о том, насколько сохранение базовой ставки поможет удержать инфляцию.