Смаилов отчитал Мусина за плохой интернет
Алихан Смаилов сообщил, что до конца года планируется осуществить запуск системы "Социальный кошелек".
В то же время для повышения привлекательности отрасли недропользования планируется внедрение платформы Kaznedra, чтобы инвесторы в режиме реального времени имели свободный доступ к банку данных минеральных ресурсов.
В целом есть вопросы к качеству предоставления интернета. Не говоря об отдаленных населенных пунктах, даже в наших крупных городах интернет-сигнал не соответствует качеству. Жалоб от населения поступает много. Нет пользы даже от цифровых платформ и информационных систем, если качество интернета будет плохим. Поэтому необходимо решить данный вопрос. Министерству цифрового развития эту проблему надо держать на особом контроле. Премьер-министр Алихан Смаилов
Между тем он указал на то, что своевременно не проведена работа по разработке единой экосистемы eHealth для непрерывного наблюдения за состоянием здоровья пациентов и проактивного оказания медицинских услуг.
Есть у главы правительства вопросы по реализации проектов "Цифровое агропредприятие" и "Цифровой карьер".
Не завершена процедура, по данным Алихана Смаилова, и по автоматизации и централизации государственного кадастра земли и недвижимости.
Алихан Смаилов поручил Министерству цифрового развития совместно с центральными государственными органами и акиматами обеспечить принятие системных мер по снижению количества сбоев информационных систем.
14 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. По словам главы государства, цифровизация в стране идет медленно и неудовлетворительно.