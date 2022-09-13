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Смаилов отчитал Мусина за плохой интернет

Смаилов отчитал Мусина за плохой интернета Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что даже в крупных городах страны, не говоря уже о селах, интернет-сигнал не соответствует качеству. По его словам, в такой ситуации пользы от цифровых платформ и информационных систем нет, передает корреспондент Zakon.kz.

Алихан Смаилов сообщил, что до конца года планируется осуществить запуск системы "Социальный кошелек".

В то же время для повышения привлекательности отрасли недропользования планируется внедрение платформы Kaznedra, чтобы инвесторы в режиме реального времени имели свободный доступ к банку данных минеральных ресурсов.

В целом есть вопросы к качеству предоставления интернета. Не говоря об отдаленных населенных пунктах, даже в наших крупных городах интернет-сигнал не соответствует качеству. Жалоб от населения поступает много. Нет пользы даже от цифровых платформ и информационных систем, если качество интернета будет плохим. Поэтому необходимо решить данный вопрос. Министерству цифрового развития эту проблему надо держать на особом контроле. Премьер-министр Алихан Смаилов

Между тем он указал на то, что своевременно не проведена работа по разработке единой экосистемы eHealth для непрерывного наблюдения за состоянием здоровья пациентов и проактивного оказания медицинских услуг.

Есть у главы правительства вопросы по реализации проектов "Цифровое агропредприятие" и "Цифровой карьер".

Не завершена процедура, по данным Алихана Смаилова, и по автоматизации и централизации государственного кадастра земли и недвижимости.

Алихан Смаилов поручил Министерству цифрового развития совместно с центральными государственными органами и акиматами обеспечить принятие системных мер по снижению количества сбоев информационных систем.

14 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. По словам главы государства, цифровизация в стране идет медленно и неудовлетворительно.

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