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Президент сделал замечание Мусину за «медленную цифровизацию»

министр Фото: primeminister.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, цифровизация в стране идет медленно и неудовлетворительно.

Правительство должно доложить о причинах затягивания национального банка данных. Я поручал улучшить работу национального холдинга «Зерде», который подвергся критике Счетного комитета. Премьер-министру как куратору цифровизации следует обратить особое внимание на этот вопрос. Министру я делаю замечание. Я считаю, что вы неудовлетворительно работаете, подводите премьер-министра.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Отметим, за цифровизацию в стране отвечает министр Багдат Мусин.

Ранее на расширенном заседании правительства президент объявил выговоры министру торговли и интеграции Бахыту Султанову, министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву за ситуацию с сахаром. А также выговор получил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев за поспешное решение об отстреле сайгаков.

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Мусин Багдат Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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