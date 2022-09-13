Администрация президента: Однократный срок будет неизменным

1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в ходе которого предложил ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью семь лет без права переизбрания. Депутатами Мажилиса предложено ускорить внесение соответствующих поправок, сообщает Zakon.kz.

Как отметил заместитель руководителя Администрации президента РК Ержан Жиенбаев, по мнению депутатов Мажилиса Парламента РК, обновленные нормы целесообразно принять до президентских выборов, так как в ином случае могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному президентом осенью текущего года по положениям действующей редакции Конституции, повторно баллотироваться уже на семилетний срок.

Реализация этих инициатив требует внесения поправок в Конституцию, в связи с чем, по предложению депутатов Мажилиса Парламента, разработан соответствующий проект закона. Ержан Жиенбаев

Также, по словам замруководителя АП, в законопроекте предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены.

Норма об однократности избрания будет применяться к лицам, избранным президентом Республики Казахстан по итогам президентских выборов, проведенных после вступления в силу соответствующей поправки в Конституцию. Ержан Жиенбаев

Тем самым, как отметил замруководителя АП, в случае принятия поправок в Конституцию до предстоящих выборов и избрания президента на семилетний срок, для него и всех последующих президентов РК будет ограничена юридическая возможность повторного участия в президентских выборах.

В связи с установлением семилетнего срока полномочий президента законопроектом предложено также увеличить сроки пребывания в должности судей Конституционного суда с шести до восьми лет, исключив возможность повторного назначения. Ержан Жиенбаев

По его словам, в большинстве государств мира срок полномочий судей Конституционного суда превышает сроки полномочий лиц, их назначающих – президента и депутатов Парламента.

Срок полномочий судей Конституционного суда является базовой гарантией их независимости от влияния различных политических сил. Ержан Жиенбаев

Замруководителя Администрации президента РК уточнил, что Конституционный суд начнет действовать с 1 января 2023 года, и важно уже сейчас принять решение об увеличении срока полномочий его судей.

В соответствии с п. 3 ст. 91 Конституции законопроект направлен в Конституционный совет для дачи заключения о соответствии поправок в Конституцию требованиям, установленным п. 2 ст. 91 Конституции. Ержан Жиенбаев

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана 1 сентября. На совместном заседании палат Парламента глава государства предложил провести внеочередные выборы президента осенью 2022 года. Он порекомендовал ограничить срок полномочий президента одним сроком в семь лет и запретить переизбрание.