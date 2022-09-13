Администрация президента: Однократный срок будет неизменным
Как отметил заместитель руководителя Администрации президента РК Ержан Жиенбаев, по мнению депутатов Мажилиса Парламента РК, обновленные нормы целесообразно принять до президентских выборов, так как в ином случае могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному президентом осенью текущего года по положениям действующей редакции Конституции, повторно баллотироваться уже на семилетний срок.
Реализация этих инициатив требует внесения поправок в Конституцию, в связи с чем, по предложению депутатов Мажилиса Парламента, разработан соответствующий проект закона.Ержан Жиенбаев
Также, по словам замруководителя АП, в законопроекте предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены.
Норма об однократности избрания будет применяться к лицам, избранным президентом Республики Казахстан по итогам президентских выборов, проведенных после вступления в силу соответствующей поправки в Конституцию.Ержан Жиенбаев
Тем самым, как отметил замруководителя АП, в случае принятия поправок в Конституцию до предстоящих выборов и избрания президента на семилетний срок, для него и всех последующих президентов РК будет ограничена юридическая возможность повторного участия в президентских выборах.
В связи с установлением семилетнего срока полномочий президента законопроектом предложено также увеличить сроки пребывания в должности судей Конституционного суда с шести до восьми лет, исключив возможность повторного назначения.Ержан Жиенбаев
По его словам, в большинстве государств мира срок полномочий судей Конституционного суда превышает сроки полномочий лиц, их назначающих – президента и депутатов Парламента.
Срок полномочий судей Конституционного суда является базовой гарантией их независимости от влияния различных политических сил.Ержан Жиенбаев
Замруководителя Администрации президента РК уточнил, что Конституционный суд начнет действовать с 1 января 2023 года, и важно уже сейчас принять решение об увеличении срока полномочий его судей.
В соответствии с п. 3 ст. 91 Конституции законопроект направлен в Конституционный совет для дачи заключения о соответствии поправок в Конституцию требованиям, установленным п. 2 ст. 91 Конституции.Ержан Жиенбаев
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана 1 сентября. На совместном заседании палат Парламента глава государства предложил провести внеочередные выборы президента осенью 2022 года. Он порекомендовал ограничить срок полномочий президента одним сроком в семь лет и запретить переизбрание.