Казахстан и к 2035 году не готов отказаться от угольных электростанций

Полный отказ от угля для Казахстана неприемлем, поскольку до сих пор отдельные регионы страны не газифицированы. Об этом на первом Центрально-Азиатском форуме по чистой энергетике (CACEF) в Алматы сообщил вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его мнению, к 2035 году прогнозная структура выработки электроэнергии в Казахстане претерпит изменения. В частности, доля крупных ГЭС снизится до 7% (для сравнения: сегодня 7,4%), но вырастет доля ВИЭ – до 23% (сегодня 3,6%). Доля угля по-прежнему останется самой крупной – 40% (сегодня 69%).

Однако, как отметил Жандос Нурмаганбетов, наращивание доли чистой электроэнергии в электрогенерации страны позволит не только снизить углеродный след в экономике страны, но и исполнить обязательства Казахстана по снижению выбросов СО2.

Для решения вопроса привлечения инвестиций Минэнерго предлагает вновь вернуться к задействованной в 2009 году программе "Тариф в обмен на инвестиции".

Страна испытывала дефицит электроэнергии – в 2007, 2008, с 2010 по 2012 год Казахстан был зависим от внешних поставок. Именно тогда в 2009 году была задействована программа "Тариф в обмен на инвестиции", цены на электроэнергию были опущены. Это позволило привлечь в сектор 1 трлн тенге инвестиций, благодаря чему было восстановлено 1,7 тыс. МВт традиционной генерации и построено 1,2 тыс. МВт новых станций. Жандос Нурмаганбетов

Вице-министр энергетики подчеркнул, что вновь привлеченные инвестиции позволят поддержать имеющийся в стране объем генерации, модернизировать его, повысить эффективность и, таким образом, еще немного нарастить резерв энергосистемы Казахстана.

По словам Жандоса Нурмаганбетова, несмотря на попытки ввести новые генерации, доля потребления угля останется достаточно большой.

Энергетика Казахстана традиционно работает, в основном, на угле, и доля потребления угля достаточно большая. Мы ее никуда из баланса выкидывать не будем. Более того, мы хотим нарастить новые угольные блоки и модернизировать те угольные станции, которые у нас есть, – отметил он.

Сегодня 69% электроэнергии в Казахстане производится на угле. Установленная мощность станций – почти 24 тыс. ГВт, из которых общая доступная мощность всего 19 тыс. ГВт. Однако, несмотря на наличие сезонных ограничений, перебоев с водой, газом, плановые ремонты станций, в целом, энергосистема Казахстана самодостаточна.

114,4 млрд кВт⋅ч электроэнергии было выработано в прошлом году. Вся электроэнергия произведена казахстанскими станциями. При этом 4,2 млрд кВт⋅ч произведено от ВИЭ, здесь 20% приходится на солнечные и ветровые электростанции. Жандос Нурмаганбетов

По его словам, предварительные расчеты показывают, что рост потребления электроэнергии до 2035 года составит примерно 153 млрд кВт⋅ч. Для сравнения: с учетом тех станций, которые есть в стране, с учетом планомерного вывода старых станций, их закрытия, выработка электроэнергии составит всего 89 млрд кВт⋅ч. А это значит, что Казахстану будет необходима выработка электроэнергии более чем в 60 млрд кВт⋅ч.

В связи с тем, что в стране принята концепция зеленой энергии, учитывая, что у нас есть хорошие ветровые ресурсы, нужно каким-то образом все балансировать и строить другие станции – газовые станции. Действующие энергоисточники не покрывают текущие пиковые и прогнозные нагрузки. Для покрытия потребности экономики и населения требуется построить 17,5 ГВт мощностей новой генерации к 2035 году. Жандос Нурмаганбетов

14 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что дефицит газа в стране прогнозируется уже в следующем году.

Алем Максудов