При переименовании столицы дополнительных средств не потребуется – Минфин РК

В Министерстве финансов заверили, что в случае возвращения прежнего названия столицы дополнительных средств не потребуется, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, для государственных органов средства потребуются в основном для замены вывесок на зданиях и изменения бланочной продукции. К тому же, это будет осуществляться поэтапно, с учетом оцифрованности многих процессов в госорганах.

Данные меры возможно осуществить в пределах средств на содержание государственных органов, без выделения дополнительных денег. Иными словами, дополнительных средств не потребуется. Министерство финансов РК

13 сентября стало известно, что столице Казахстана могут вернуть название Астана. Данное предложение внесли в проект Конституционного закона.

2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Мажилиса Парламента предложили вернуть столице прежнее название – Астана.

20 марта 2019 года на совместном заседании палат Парламента было принято решение о переименовании Астаны в Нур-Султан. Инициатива была выдвинута Касым-Жомартом Токаевым во время инаугурации.