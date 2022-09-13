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Землетрясение произошло в Алматинской области

Землетрясение произошло в Алматинской области Фото: unsplash
Эпицентр землетрясения находился в 90 км на восток от Алматы на территории Енбекшиказахского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz

Сетью сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК 13 сентября 2022 года в 18:44 зарегистрировано землетрясение.

Энергетический класс землетрясения – 8,7 балла. Магнитуда MPV – 4,3. Координаты эпицентра – 43.43° с.ш. 77.97° в.д. Глубина – 20 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет. Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Как отметили в ведомстве, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Порядок действий при землетрясении:

  • покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

  • если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

  • ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

  • отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

  • не входите в дома: толчки могут повториться;

  • не пользуйтесь лифтами;

  • не зажигайте спички, свечи;

  • не прикасайтесь к проводам;

  • окажите первую помощь пострадавшим.

11 сентября в 273 км от Алматы произошло землетрясение.

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