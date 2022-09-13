Землетрясение произошло в Алматинской области
Фото: unsplash
Эпицентр землетрясения находился в 90 км на восток от Алматы на территории Енбекшиказахского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz
Сетью сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК 13 сентября 2022 года в 18:44 зарегистрировано землетрясение.
Энергетический класс землетрясения – 8,7 балла. Магнитуда MPV – 4,3. Координаты эпицентра – 43.43° с.ш. 77.97° в.д. Глубина – 20 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет. Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Как отметили в ведомстве, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
Порядок действий при землетрясении:
покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
не входите в дома: толчки могут повториться;
не пользуйтесь лифтами;
не зажигайте спички, свечи;
не прикасайтесь к проводам;
окажите первую помощь пострадавшим.
11 сентября в 273 км от Алматы произошло землетрясение.
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