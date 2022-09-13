Землетрясение произошло в Алматинской области

Сетью сейсмических станций "СОМЭ" МЧС РК 13 сентября 2022 года в 18:44 зарегистрировано землетрясение.

Как отметили в ведомстве, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома: толчки могут повториться;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи;

не прикасайтесь к проводам;