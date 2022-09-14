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Миссия ОДКБ отправится в Армению

Совет безопасности ОДКБ направил миссию в Армению Фото: пресс-служба ОДКБ
Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал направление миссии ОДКБ для изучения ситуации в отдельных районах границы Армении и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

13 сентября по инициативе Армении состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

На Совете стороны договорились направить в Армению миссию во главе с генсекретарем ОДКБ Станиславом Засем, начальником объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова, а также представителей стран – членов ОДКБ.

Миссия оценит обстановку и подготовит доклад главам государств.

В ночь на 13 сентября 2022 года на границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. МИД России призвал Ереван и Баку воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации на границе двух стран в связи с обострением обстановки.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями. Глава государства также призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств и незамедлительно приступить к переговорам.

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