Ержан Муканов назначен председателем правления "Казатомпрома"
С марта он был назначен главным директором по производству "Казатомпрома", а с июля – и. о. председателя правления компании.
Ержан Муканов родился в 1977 году. В 1999 году окончил КазНТУ им. К.И. Сатпаева по специальности "Металлургия цветных металлов", в 2003 году – аспирантуру при РГКП "Институт металлургии и обогащения" по специальности "Металлургия черных, цветных и редких металлов" и в 2009 году – Парижскую горную школу (I’Ecоle Nationale Superieure des Mines de Paris) по специальности "Экономическая оценка горных проектов". В 2021 году окончил программу "Executive MBA – Стратегическое управление и лидерство" Алматы Менеджмент Университета и Санкт-Петербургского государственного университета. В настоящее время обучается в НИТУ МИСИС по программе Doctor in Business Administration. Имеет научные публикации и патенты в области гидрометаллургии благородных металлов.
Трудовую деятельность начал в 1999 году инженером лаборатории спецметодов обогащения и гидрометаллургии в Институте металлургии и обогащения Академии наук РК.
В период с 2004 по 2006 год работал инженером-технологом в АО "Алматинский завод тяжелого машиностроения".
Работу в системе АО "НАК "Казатомпром" начал в июне 2006 года в должности инженера-технолога ТОО "СП "КАТКО". С 2012 по 2014 работал координатором по производственному развитию в AREVA Mines. После в разные годы занимал руководящие должности в дочерних и зависимых организациях АО "НАК "Казатомпром": ТОО "СП "КАТКО", ТОО "Казатомпром-SaUran", ТОО "Каратау", ТОО "Семизбай – U".
В марте 2022 года назначен на должность главного директора по производству АО "НАК "Казатомпром".
Ранее сообщалось, что Мажит Шарипов по собственному желанию с 4 июля покидает пост председателя правления "Казатомпрома" – члена Совета директоров. Тогда сообщалось, что исполнять обязанности председателя правления будет Ержан Муканов, занимающий пост главного директора по производству "Казатомпрома".