Новый председатель появится у "Казатомпрома"

29 сентября 2023 года в АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" ("Казатомпром", "КАП" или "Компания") объявили об изменениях в составе правления, сообщает Zakon.kz.

28 сентября совет директоров АО "НАК "Казатомпром" одобрил следующие изменения в составе правления компании:

"Ержан Муканов покидает пост председателя правления компании – члена совета директоров со 2 октября 2023 года. Решением совета директоров компании... Меиржан Юсупов, занимавший должность председателя правления Kazakh Invest и являвшийся главным директором по экономике и финансам "Казатомпрома" в период с 2015 по 2020 годы, назначен в качестве нового главы "Казатомпрома".

Меиржан Юсупов родился 4 октября 1979 года. Является выпускником Ближневосточного технического университета по специальности "Экономика и управление", Лондонской школы экономики и политических наук со степенью магистра наук в области управления экономическим развитием и Гарвардского университета со степенью магистра государственного управления.

Занимал разные должности до прихода в "Казатомпром" в 2010 году в качестве директора Департамента корпоративных финансов и казначейства. В 2015-2020 годах был главным директором по экономике и финансам "Казатомпрома".

До нового назначения Меиржан Юсупов занимал должность председателя правления АО "Национальная компания "Kazakh Invest".

Также совет директоров "Казатомпрома" одобрил включение Султана Темирбаева, главного директора по экономике и финансам компании, в состав правления "Казатомпрома" с 28 сентября 2023 года. Таким образом, в настоящее время в состав правления "Казатомпрома" входят:

Меиржан Юсупов, председатель правления (со 2 октября 2023 года);

Куаныш Омарбеков, главный директор по производству;

Дастан Кошербаев, главный директор по коммерции;

Султан Темирбаев, главный директор по экономике и финансам;

Ермек Куантыров, главный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению;

Алибек Алдонгаров, главный директор по HR и производственной безопасности;

Мухит Магажанов, главный директор по закупкам и общим вопросам.

Отметим, что Ержан Муканов занимал должность председателя правления АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" с 14 сентября 2022 года.