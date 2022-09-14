Онлайн-трансляция мессы Папы Римского в Нур-Султане

Папа Римский Франциск проведет молебен – святую мессу на территории Международного выставочного центра EXPO. Месса начнется в 16:45 по времени Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

Ожидается участие около 3 тыс. паломников из разных стран. Месса Папы Римского Франциска бесплатна для всех желающих.

13 сентября Папа Римский прибыл в Казахстан из международного римского аэропорта Фьюмичино. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского Франциска в аэропорту Нур-Султана.

Паломничество епископа Рима приурочено к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий.

В заключительный день визита Папа Римский планирует присутствовать на закрытии съезда и принять итоговую декларацию.