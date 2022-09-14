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16 сентября состоится совместное заседание палат Парламента Казахстана

16 сентября состоится совместное заседание палат Парламента Казахстана Фото: parlam.kz
Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Казахстана подписал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в тексте документа, в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции РК созвать совместное заседание палат Парламента РК 16 сентября 2022 года в 10:00 в Нур-Султане.

Предыдущее совместное заседание палат Парламента РК прошло 1 сентября, во время которого Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Основная часть Послания была посвящена социально-экономическому развитию страны.

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