Началось совместное заседание палат Парламента Казахстана
Фото: senate.parlam.kz
В Нур-Султане началось совместное заседание палат Парламента под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Zakon.kz.
Во время заседания глава государства выступит с Посланием народу Казахстана. Сообщалось, что основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.
Послание будет транслироваться на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.
Смотрите видео Послания на сайте Zakon.kz.
Совместное заседание палат Парламента пройдет 1 сентября
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