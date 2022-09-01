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Началось совместное заседание палат Парламента Казахстана

Сенат Фото: senate.parlam.kz
В Нур-Султане началось совместное заседание палат Парламента под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Во время заседания глава государства выступит с Посланием народу Казахстана. Сообщалось, что основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Послание будет транслироваться на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.

Смотрите видео Послания на сайте Zakon.kz.

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Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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