В Казахстане поднимут минимальную заработную плату

Фото: Zakon.kz

Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране поднимут минимальную заработную плату до 70 тысяч тенге. Об этом было сказано на совместном заседании палат Парламента, сообщает Zakon.kz.

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