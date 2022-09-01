В Казахстане поднимут минимальную заработную плату
Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране поднимут минимальную заработную плату до 70 тысяч тенге. Об этом было сказано на совместном заседании палат Парламента, сообщает Zakon.kz.
Президент отметил, что государство внедрит новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.
Мною принято решение поднять уровень минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы 1,8 миллиона граждан.Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, в выступлении глава государства уточнил, что предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему.
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