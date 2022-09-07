В Казахстане предложили разделить Нацфонд на две части

Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов на заседании нижней палаты 7 сентября предложил разделить Национальный фонд на две части, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен напомнил, что глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана, предложил на специальные счета детей отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда.

В связи с этим Аманжан Жамалов предложил разделить Нацфонд напополам: "Резервный фонд" и "Нацфонд - детям".

По мнению депутата, первый фонд может быть использован для финансирования нужд бюджета, как это делается сегодня, а во второй будут переданы 50% активов Нацфонда и открыты специальные счета для каждого ребенка, на которые будут распределяться все инвестдоходы.

Все нефтяные доходы, которые сегодня поступают в Нацфонд, будут поровну распределяться между этими фондами. Аманжан Жамалов

Мажилисмен отметил, что любой инвестиционный доход имеет нестабильный характер. По данным депутата, с 2001 года средняя доходность Нацфонда составила 3,7% годовых. Но, по его словам, было как минимум пять лет, когда Нацфонд терпел убытки, – это 2002, 2008, 2014, 2015, 2018 годы.

С учетом этого необходимо серьезное повышение эффективности и ответственности за инвестиционное управление активами будущего "Нацфонда – детям". Аманжан Жамалов

Для этого правительству и Нацбанку, по мнению мажилисмена, необходимо разработать нормативно-правовые акты с установлением требований по диверсификации и снижению рисков при размещении активов "Нацфонда –детям".

В этих нормативно-правовых актах должен быть указан перечень финансовых инструментов к приобретению за счет активов этого Фонда, а также разработана и утверждена инвестиционная декларация. Аманжан Жамалов

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Глава государства предложил отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия.

По словам пресс-секретаря президента Руслана Желдибая, с учетом того, что каждый год в Казахстане рождается в среднем 400 тыс. детей, и если отталкиваться от того, что с 2024 года данная мера начнет реализовываться, у ребенка по достижению им 18-летия соберется минимум три тысячи долларов.