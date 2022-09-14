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Хакеры взломали сайт ОДКБ

Хакеры взломали сайт ОДКБ Фото: paodkb.org
Официальный сайт Организации Договора о коллективной безопасности был взломан и подвергнут DDOS-атаке в ночь на 14 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения организации в Telegram, была нарушена работоспособность сайта ОДКБ, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, до 10:00 (по времени Нур-Султана) 14 сентября доступ был невозможен.

В настоящее время работоспособность сайта частично восстановлена, ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных, – следует из сообщения.

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Динара Халдарова
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