Хакеры взломали сайт ОДКБ
Фото: paodkb.org
Официальный сайт Организации Договора о коллективной безопасности был взломан и подвергнут DDOS-атаке в ночь на 14 сентября, сообщает Zakon.kz.
Как следует из сообщения организации в Telegram, была нарушена работоспособность сайта ОДКБ, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения, до 10:00 (по времени Нур-Султана) 14 сентября доступ был невозможен.
В настоящее время работоспособность сайта частично восстановлена, ведутся мероприятия по локализации несанкционированного вмешательства и восстановлению поврежденных или утраченных данных, – следует из сообщения.
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