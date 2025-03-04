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Общество

Хакеры взломали сайт посольства Казахстана в России – комментарий ГТС

Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 17:26 Фото: pixabay
В соцсетях и мессенджерах появилась информация, что хакеры взломали сайт посольства Казахстана в России. Что об этом сказали в АО "Государственная техническая служба" (ГТС) Комитета национальной безопасности РК – в материале Zakon.kz.

О том, что хакеры получили доступ к данным, предположительно, сайта посольство РК в РФ kazembassy.ru, проинформировал Telegram-канал "Утечки информации" (Data Leakage & Breach Intelligence – российский сервис разведки уязвимостей и утечек данных, а также мониторинга мошеннических ресурсов в DarkNet).

"По нашей информации, во множестве текстовых файлах содержатся персональные данные граждан, предположительно записывавшихся на прием в консульский отдел посольства и задававших вопросы через сайт. Среди прочего: ФИО, около 24,5 тыс. уникальных номеров телефонов, 32,5 тыс. уникальных адресов электронной почты, даты рождения, адреса и тому подобное", – говорится в сообщении, опубликованном 4 марта 2025 года.

Фото: Telegram/dataleak

Отмечается, что данные в файлах датируются 21 февраля.

"На данный момент наши технические специалисты проводят разбор инцидента. Как только результаты станут известны, мы обязательно сообщим вам", – прокомментировали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ГТС во вторник.

20 февраля 2025 года АО "Государственная техническая служба" предупредило казахстанцев о случаях мошенничества с использованием номеров, начинающихся на +870.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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