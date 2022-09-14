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В Казахстане сняты ограничения на экспорт зерна и муки

уборка Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза Ербол Карашукеев. Таким образом, казахстанские сельхозтоваропроизводители без ограничений смогут продавать пшеницу и муку за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что ограничения сняты с 14 сентября.

Для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана было решено ввести квоту до 30 сентября на вывоз зерна – не больше 550 тыс. тонн и муки – не больше 370 тыс. тонн.

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Однако после стабилизации ситуации на мировом рынке и при положительных прогнозах урожайности зерновых в Казахстане квотирование решено отменить. 

На сегодняшний день по всем областям республики продолжается уборка урожая. Согласно данным акиматов, убрано 11,3 млн га зерновых – это 69,8% от плана. Намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 12 ц/га (в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 ц/га). Пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

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