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МСХ будет пускать российское зерно на корм птицам и продавать казахстанское в Африку

Минсельхоз РК поделился планами на казахстанское и российское зерно Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
О новых рынках сбыта казахстанского зерна и ограничениях на ввоз импортной пшеницы рассказали в Минсельхозе, сообщает Zakon.kz.

Как отметил на пресс-конференции в СЦК 19 сентября министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, сейчас в министерстве обсуждают новые рынки для поставок казахстанского зерна.

"Вчера только я встречался с министром сельского хозяйства Тунисской Республики. Они заинтересованы в том, чтобы покупать у нас зерно. Вчера они встречались с "Продкорпорацией", мы договорились заключить меморандум по поставке зерна. Это новые рынки, это ворота в Африку".Айдарбек Сапаров

В то же время все больше ограничений вводят на импорт в Казахстан зерна из Российской Федерации. Как пояснил директор Департамента земледелия МСХ Азат Султанов, ранее по просьбе казахстанских сельхозтоваропроизводителей ввели запрет на ввоз пшеницы из РФ автотранспортом. Это сделали, чтобы исключить серый импорт и различные ухищрения со стороны недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности.

"В дополнение к этому с октября будет введено ограничение по закупке пшеницы из РФ. Разрешаться будет поставка только для лицензированных элеваторов, которые стоят на учете и зарегистрированы, имеют лицензию на оказание услуг по хранению зерна и выписке зерновых расписок. При этом, что немаловажно, наши животноводческие и птицеводческие хозяйства будут иметь возможность закупать более дешевую пшеницу из той же РФ, и в результате могут выпускать на внутренний рынок в первую очередь животноводческую и птицеводческую продукцию по доступной для населения цене. Это и мясо птицы, и яйца, и молоко, и мясо".Азат Султанов

По словам Азата Султанова, указанные меры позволяют стабилизировать уровень доходности и исключить различные варианты демпинга со стороны недобросовестных участников зернового рынка.

Министр сельского хозяйства также заверил, что нет оснований для ограничения вывоза зерна из Казахстана, несмотря на снижение прогнозов по объемам урожая.

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