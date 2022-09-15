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Жанибек Алимханулы стал первым в рейтинге WBO

Бокс Первый в WBO Фото: Twitter/qazaqstyle
По обновленному рейтингу Всемирной боксерской организации (WBО) казахстанец Жанибек Алимханулы стал лидером в средней весовой категории (до 72,6 кг), сообщает Zakon.kz.

Чемпион мира WBO Жанибек Алимханулы после выхода нового рейтинга заявил, что кроме титулов и званий он планирует достичь вершин профессионального бокса.

"Казахский стиль" недавно получил титул полноправного обладателя пояса WBO в среднем весе. Теперь ему осталось покорить еще три дивизиона. Но для достижения этих планов ему нужны большие бои с другими топами, о чем он высказался на своей странице в Twitter.

Вы все знали, что я стану чемпионом. Я тоже это знал. Для меня нетрудно быть чемпионом в четырех весовых категориях. У меня есть только один вопрос: Когда я смогу стать суперзвездой? Я верю, что я ей буду! Но я не хочу долго ждать! Теперь вы все знаете мою цель.Жанибек Алимханулы

В конце августа Жанибек Алимханулы был официально признан чемпионом мира по боксу по версии WBO. Позднее он бросил вызов чемпиону WBC Джермаллу Чарло.

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