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Депутаты готовы извиниться за решение о переименовании столицы в Нур-Султан

столица, Казахстан переименование Фото: Zakon.kz
Депутаты маслихата готовы принести отдельные извинения перед жителями столицы за решение о переименовании столицы в 2019 году, сообщил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос о публичных извинениях перед горожанами прозвучал на общественных слушаниях маслихата Нур-Султана.

Сейчас мы готовы восстановить историческую справедливость и вернуть городу прежнее название. Если мы примем это решение сегодня, думаю, это приравнивается к извинениям. Если нужны отдельные извинения, то мы их также готовы принести. Но, думаю, если решение будет принято, то такой необходимости не возникнет, – ответил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов.

Ранее в маслихате назвали возможную стоимость переименования столицы.

2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана. Соответствующее предложение внесли в проект Конституционного закона.

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14 сентября ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы.

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Тамила Языкова
Маслихат Нур-Султан
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