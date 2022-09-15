Депутаты готовы извиниться за решение о переименовании столицы в Нур-Султан
Фото: Zakon.kz
Депутаты маслихата готовы принести отдельные извинения перед жителями столицы за решение о переименовании столицы в 2019 году, сообщил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Вопрос о публичных извинениях перед горожанами прозвучал на общественных слушаниях маслихата Нур-Султана.
Сейчас мы готовы восстановить историческую справедливость и вернуть городу прежнее название. Если мы примем это решение сегодня, думаю, это приравнивается к извинениям. Если нужны отдельные извинения, то мы их также готовы принести. Но, думаю, если решение будет принято, то такой необходимости не возникнет, – ответил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов.
Ранее в маслихате назвали возможную стоимость переименования столицы.
2 сентября члены депутатской группы "Жаңа Қазақстан" предложили вернуть столице прежнее название – Астана. Соответствующее предложение внесли в проект Конституционного закона.
14 сентября ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы.
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