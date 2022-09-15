Житель Тараза несколько раз выстрелил из ружья на свадьбе

В Департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали информацию из соцсетей о том, что на своей свадьбе полицейский произвел выстрел в воздух из оружия, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в областной полиции, в ходе следствия был установлен стрелявший – им оказался 28-летний временно безработный житель Тараза, который не является сотрудником полиции и ранее не работал в органах внутренних дел.

Охотничье ружье марки "Сайга" зарегистрировано на имя данного гражданина и разрешение на его ношение было выдано 1 июня 2021 года. Пресс-служба ДП Жамбылской области

По данному факту ведомством начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 293 УК РК ("Хулиганство").

Оружие изъято, назначена судебно-баллистическая экспертиза, подозреваемый по решению суда помещен под домашний арест. Пресс-служба ДП Жамбылской области

Как пояснили в областной полиции, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В начале августа сообщалось, что в Кордае участники свадебного кортежа устроили дрифт и стрельбу на дороге. Их привлекли к административной ответственности.