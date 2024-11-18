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Полицейский выстрелил в коллегу в Таразе

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, оружие, пистолет, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 12:38 Фото: Zakon.kz
В Таразе сотрудник полиции случайно выстрелил в коллегу, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях 18 ноября. Как указано в публикации, инспектор батальона патрульной полиции, "играясь со служебным оружием, застрелил своего коллегу в Таразе".

В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области уточнили, что пострадавший жив.

"16 ноября 2024 года при патрулировании обслуживаемой территории в служебном автомобиле при неосторожном обращении с оружием один сотрудник случайно выстрелил в спину другому. По факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело. Пострадавший госпитализирован в Кордайскую районную больницу", – прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники полиции проводят служебную проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Алматы у одного из кафе произошла драка, в ходе которой ножевое ранение получил полицейский, который находился вне службы.

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