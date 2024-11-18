Полицейский выстрелил в коллегу в Таразе
Фото: Zakon.kz
В Таразе сотрудник полиции случайно выстрелил в коллегу, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом появилась в соцсетях 18 ноября. Как указано в публикации, инспектор батальона патрульной полиции, "играясь со служебным оружием, застрелил своего коллегу в Таразе".
В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области уточнили, что пострадавший жив.
"16 ноября 2024 года при патрулировании обслуживаемой территории в служебном автомобиле при неосторожном обращении с оружием один сотрудник случайно выстрелил в спину другому. По факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело. Пострадавший госпитализирован в Кордайскую районную больницу", – прокомментировали в ведомстве.
Сотрудники полиции проводят служебную проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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