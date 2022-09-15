Зарплата руководителей в "Самрук-Казына" составляет порядка миллиона тенге

Глава АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев озвучил средние заработные платы сотрудников и руководителей фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

По зарплатам субъектов квазигосударственного сектора, они сравнимы с зарплатами ключевых государственных служащих. Тройных зарплат нет как таковых. Более того, все, что касается справедливой системы оплаты труда, разработаны достаточно четкие правила, которые подразумевают и основное вознаграждение, и выплату вознаграждений по итогам года, которые четко привязаны к исполнению ключевых показателей деятельности, индивидуальных, корпоративных. Руководитель АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев

Он добавил, что вопросы зарплат относятся полностью к компетенции советов директоров.

В целом, на брифинге уточнили, что с начала года в фонде началась реформа, и количество сотрудников сократилось в два раза: с 248 до 124. Из них число руководителей уменьшилось в два раза – с 10 до пяти.

У нас для управленческого персонала заработная плата по фонду составляет в среднем: для руководителей порядка 950 тыс. тенге, для производственного персонала порядка 400 тыс. тенге. Глава АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что фонд "Самрук-Казына" трансформируется в инвестора.