Железнодорожный вокзал "заминировали" в Талдыкоргане
В полицию Талдыкоргана поступило сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах на территории железнодорожного вокзала и в доме по улице Біржан Сал, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДП области Жетысу, стражи порядка проверили все объекты и не нашли взрывных устройств и других подозрительных предметов.
"Вокзал работает в штатном режиме. По факту заведомого ложного сообщения возбуждено уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные мероприятия", – говорится в сообщении.
В соцсетях распространилось тревожное видео в места происшествия:
Департамент полиции области Жетысу напоминает: за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена строгая уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области начали охоту на распространителей фейков о терактах.
