Происшествия

Железнодорожный вокзал "заминировали" в Талдыкоргане

железнодорожный вокзал заминировали в Талдыкоргане, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 23:04 Фото: Zakon.kz
В полицию Талдыкоргана поступило сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах на территории железнодорожного вокзала и в доме по улице Біржан Сал, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП области Жетысу, стражи порядка проверили все объекты и не нашли взрывных устройств и других подозрительных предметов.

"Вокзал работает в штатном режиме. По факту заведомого ложного сообщения возбуждено уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные мероприятия", – говорится в сообщении.

В соцсетях распространилось тревожное видео в места происшествия:

Департамент полиции области Жетысу напоминает: за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена строгая уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области начали охоту на распространителей фейков о терактах.

