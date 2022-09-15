Бывшего начальника МПС Шымкента осудили на 7 лет за превышение полномочий

Суд вынес приговор бывшему руководителю Местной полицейской службы Департамента полиции Шымкента Мухтару Бухарбаеву, сообщает Zakon.kz.

Его обвинили в превышении должностных полномочий и многочисленных поборах, пишет otyrar.kz.

В итоге суд приговорил Мухтара Бухарбаева к семи годам колонии общего режима, а также пожизненно запретил работать на госслужбе и в правоохранительных органах.

Как сообщал Антикор, 25 апреля Мухтар Бухарбаев был задержан и водворен в изолятор временного содержания в порядке ст. 128 и ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Еще в январе в социальных сетях появилось видеообращение командира роты ДП Шымкента. На нем полицейский обращается к президенту Казахстана и министру внутренних дел. Он обвинил Бухарбаева в многочисленных поборах и превышении служебных полномочий.