Стражник потерял сознание во время дежурства у гроба Елизаветы II

Королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II в Вестминстерском дворце, сообщает Zakon.kz.

Газета Daily Mail пишет, что на помощь мужчине поспешила полиция. На короткий срок трансляция была прервана.

Перед инцидентом стражник на некоторое время спустился с трибуны, но затем вернулся на свое место вместе со служащим, который должен был его сменить. Гроб с телом покойной королевы охраняют круглосуточно, дежурство длится шесть часов.

В среду началась траурная процессия, во время которой гроб доставили в Вестминстерский дворец, где проходит церемония публичного прощания с королевой. Она началась в 17:00 (22:00 по времени Нур-Султана) 14 сентября и продлится до 06:30 (11:30 по времени Нур-Султана) 19 сентября.

Гроб с умершей королевой охраняется круглые сутки, а военные в церемониальных одеждах дежурят у него по 6 часов.

Падение стражников из почетного караула — не редкое явление для Великобритании. Это связано с требованиями к экипировке и внешнему виду служащих в соответствии с протоколами, некоторым из которых более сотни лет.

Затем королеву похоронят в Виндзоре, в часовне Святого Георгия, где уже захоронены ее муж, принц Филипп, родители и сестра. Общенациональный траур завершится через неделю после похорон.

10 сентября Чарльз III выступил с первым обращением к нации и Содружеству после смерти матери Елизаветы II.

8 сентября королева скончалась на 97-м году жизни в замке Балморал.