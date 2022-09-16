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5 кораблей c продовольствием покинут Украину 16 сентября

Из Украины выплывут пять кораблей Фото: pixabay
Судна перевозят в общей сложности 69 600 тонн зерна и других пищевых продуктов, сообщает Zakon.kz. Отправку производят в рамках продуктовой сделки, сообщает Zakon.kz.

Пять судов с продовольствием, как ожидается, покинут Украину 16 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Совместный координационный центр.

Судно BREEZE пойдет из Одессы в Гамбург с 47 200 тоннами рапса. Корабль ANNABELLA отправится из Черноморска в Румынию с 8500 тоннами рапса. Судно NAVIN VULTURE повезет из Южного в Грецию 7500 тонн кукурузы и ячменя. Корабль CS CIHAN повезет из Одессы в Египет 6400 тонн соевых бобов.

Отмечается, что 16 сентября ожидается отплытие еще одного судна, отправление которого планировалось днем ранее, но было отложено. Речь идет об OCTOPUS, который повезет из Южного в Румынию 6500 тонн кукурузы.

По состоянию на 15 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов (Одесса, Черноморск, Южный), составляет 3 259 096 тонн. Всего на данный момент разрешено 313 рейсов (169 в сторону украинских портов и 144 – из украинских портов).Совместный координационный центр

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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Данияр Кунафин
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