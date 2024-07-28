Казахстанская пшеница вернется на рынки Азербайджана

Казахстан готов обеспечить крупные поставки пшеницы в Азербайджан. Речь идет об отправке более миллиона тонн зерна, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил председатель правления Продкорпорации Асылхан Джувашев во время сельскохозяйственного форума, который состоялся в Баку и объединил десятки крупных компаний Казахстана и Азербайджана.

"Исторически Казахстан отгружал в Азербайджан более миллиона тонн зерна. Сейчас мы прорабатываем механизмы для возврата прежних позиций, чтобы вновь стать конкурентоспособными на азербайджанском рынке с казахстанской пшеницей", – сказал Джувашев.

В пресс-службе Минсельхоза РК отметили, что основные поставки будут осуществлять через АО "Ак Бидай-Терминал", который специализируется на перевалке и хранении зерновых культур и кукурузы. Компания, единственным акционером которой является "НК "Продовольственная контрактная корпорация", управляет системой зерновых терминалов в Казахстане, Азербайджане и Иране. Это сам терминал в порту Актау, ООО "Бакинский зерновой терминал" (Азербайджан) и ООО "Амирабад Грейн Терминал Киш" (Иран).

В конце июня 2024 года Казахстан возобновил экспорт говядины в Китай. Запрет на поставку мяса действовал два года из-за ограничения по ящуру.