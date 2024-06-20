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Археологи обнаружили самый древний затонувший корабль в мире

древние кувшины, Израиль, корабль, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 21:15 Фото: pixabay
Останки древнего судна нашли ученные у побережья Израиля. Возраст находки более чем 3300 тыс. лет. Корабль перевозил сотни кувшинов, которые использовались в качестве емкостей для транспортировки масла, вина и других сельскохозяйственных продуктов, сообщает Zakon. kz.

Груз затонувшего корабля возрастом более 3300 лет, содержащий сотни неповрежденных кувшинов, был обнаружен на глубине около 1,8 км, на морском дне примерно в 90 км от побережья Израиля, пишет Israelinfo.

Древние артефакты случайно обнаружили при разведке месторождений газа. Сотрудники Управления древностей Израиля установили, что на дне лежит крупный груз ханаанских кувшинов для хранения, датируемых бронзовым веком.

Вероятно, корабль потерпел крушение в результате шторма или, возможно, в ходе столкновения с пиратами. По заявлениям специалистов в области истории, это сенсация мирового уровня, доказывающая, что в такой глубокой древности люди обладали впечатляющими навигационными способностями, позволяющими пересекать Средиземное море, не видя линии берега. Возможно, навигация осуществлялась по солнцу и звездам. До этой находки ученые считали, что плавание в те времена совершалось из порта в порт таким образом, чтобы у моряков всегда оставался зрительный контакт с берегом.

Ранее сообщалось, что в Казахстане, в районе села Сарайшык, удалось сохранить археологические раскопки от паводка. В настоящее время на историческом месте уже начаты археологические раскопки.

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