Один раз на семь лет: депутаты одобрили поправки о президентских выборах
В ходе совместного заседания палат Парламента депутаты единогласно проголосовали "за".
Законопроект по поправкам в Конституцию передан на подпись Касым-Жомарту Токаеву.
Теперь в Казахстане президент будет избираться один раз на семь лет.
1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в ходе которого предложил провести осенью 2022 года внеочередные выборы президента. Также глава государства предложил провести выборы в Парламент и маслихаты в первой половине 2023 года.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил ввести систему однократного президентства. Президентский мандат должен составлять семь лет с запретом на переизбрание.
9 июня 2019 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Тогда общая явка избирателей по стране составила 77,4%.