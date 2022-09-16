Один раз на семь лет: депутаты одобрили поправки о президентских выборах

На совместном заседании палат Парламента 16 сентября одобрили поправки в Конституцию о президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

В ходе совместного заседания палат Парламента депутаты единогласно проголосовали "за".

Законопроект по поправкам в Конституцию передан на подпись Касым-Жомарту Токаеву.

Теперь в Казахстане президент будет избираться один раз на семь лет.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в ходе которого предложил провести осенью 2022 года внеочередные выборы президента. Также глава государства предложил провести выборы в Парламент и маслихаты в первой половине 2023 года.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил ввести систему однократного президентства. Президентский мандат должен составлять семь лет с запретом на переизбрание.

9 июня 2019 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Тогда общая явка избирателей по стране составила 77,4%.