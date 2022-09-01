Токаев предложил ввести однократное президентство
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести систему однократного президентства. Президентский мандат должен составлять 7 лет с запретом на переизбрание, передает корреспондент Zakon.kz.
Предлагаемая мною конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти. Именно для этого предлагаю внедрить норму однократного президентства. Мы должны установить цивилизованный принцип формирования функционирования власти. Новая президентская система укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства. Касым-Жомарт Токаев
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