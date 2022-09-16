Токаев прибыл в "Конгресс-центр" в Самарканде

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев находится в Самарканде с рабочим визитом для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня, 16 сентября, он прибыл в "Конгресс-центр", сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: