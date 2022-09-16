Токаев прибыл в "Конгресс-центр" в Самарканде
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев находится в Самарканде с рабочим визитом для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня, 16 сентября, он прибыл в "Конгресс-центр", сообщает Zakon.kz.
Видео прибытия опубликовано в telegram-канале Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в "Конгресс-центр" для участия в Саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, – говорится в сообщении.
Глава государства прилетел в Самарканд 15 сентября. Позднее президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья в туристическом центре Silk road.
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